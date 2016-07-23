Полиция заявила о проблемах с психикой у мюнхенского стрелка

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Открывший стрельбу возле торгового центра в Мюнхене, мог страдать психическим расстройством. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил на пресс-конференции представитель прокуратуры Германии Томас Штайнкраус-Кох.

Он указал, что стрелок, по имеющимся данным, обращался к врачу в связи с депрессией.

Глава мюнхенской полиции Хубертус Андре также указал, что пока нет никаких данных о связях стрелка с радикальными группировками, в том числе и с "Исламским государством". Убийца был гражданином Германии иранского происхождения, однако родился он именно на территории ФРГ и учился в одном из местных вузов.