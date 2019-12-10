Стрелок из чешской больницы покончил с собой - ОБНОВЛЕНО - 2

Полицейским удалось выследить подозреваемого в стрельбе в чешской больнице города Острава, по данным ведомства, злоумышленник покончил с собой, передает Report со ссылкой на RT.
«Полиция выследила автомобиль (подозреваемого. — RT). Обнаруженный покончил с собой», — говорится в сообщении полиции.
***12:41
Число погибших в результате стрельбы в чешской Остраве возросло до 6 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.
"В Остраве при стрельбе погибли четыре человека. Еще двое были тяжело ранены и скончались во время операций", - сказал он.
В свою очередь полиция Чехии опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе.
"Просим о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем всех к повышенной осторожности", - говорится в подписи к фото подозреваемого, опубликованного в Twitter полиции.
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.
*** 12:02
В больнице в Чехии произошла стрельба, несколько человек погибли.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел страны Ян Гамачек.
Подробности инцидента уточняются.
В свою очередь полиция Чехии сообщила о четырех погибших и двух раненых в результате стрельбы в больнице в Остраве.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости