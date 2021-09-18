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Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней

Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней Азербайджанец Фаррух Мамедов, проживающий в американском штате Калифорния, был удостоен специальной награды полицейского управления Кэмпбелл-Сити.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 08:09
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней

Азербайджанец Фаррух Мамедов, проживающий в американском штате Калифорния, был удостоен специальной награды полицейского управления Кэмпбелл-Сити.

Как сообщает местное бюро Report, местный телеканал ABC7 подготовил сюжет об азербайджанце, которого полиция США назвала героем.

В сообщении говорится о террористическом плане, подготовленном преступником, и о героизме Мамедова, сорвавшем этот план. Так, 9 июля Мамедов позвонил в службу экстренной помощи и сообщил полиции США о террористе.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и задержали опасного преступника, который планировал массовый расстрел. В полиции считают, что звонок Фарруха Мамедова спас жизни сотни людей. Департамент полиции Кэмпбелл-Сити поблагодарил нашего соотечественника.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ polisi yüzlərlə insanın həyatını xilas edən azərbaycanlını mükafatlandırıb

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