Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней

Азербайджанец Фаррух Мамедов, проживающий в американском штате Калифорния, был удостоен специальной награды полицейского управления Кэмпбелл-Сити.

Азербайджанец Фаррух Мамедов, проживающий в американском штате Калифорния, был удостоен специальной награды полицейского управления Кэмпбелл-Сити.

Как сообщает местное бюро Report, местный телеканал ABC7 подготовил сюжет об азербайджанце, которого полиция США назвала героем.

В сообщении говорится о террористическом плане, подготовленном преступником, и о героизме Мамедова, сорвавшем этот план. Так, 9 июля Мамедов позвонил в службу экстренной помощи и сообщил полиции США о террористе.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и задержали опасного преступника, который планировал массовый расстрел. В полиции считают, что звонок Фарруха Мамедова спас жизни сотни людей. Департамент полиции Кэмпбелл-Сити поблагодарил нашего соотечественника.

Вусала Аббасова