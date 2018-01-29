Полиция сняла с авиарейса Москва - Дубай пассажирку за курение на борту

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции сняли с авиарейса из Москвы в Дубай пассажирку за курение на борту самолета.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"28 января в дежурную часть полиции в аэропорту Внуково поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлету в Дубай самолета, пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна - курит на борту. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть", - сказал собеседник агентства.

В отношении 19-летней жительницы Якутска составлен административный протокол.