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    Полиция сняла с авиарейса Москва - Дубай пассажирку за курение на борту

    19-летняя жительница Якутска заплатит штраф

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции сняли с авиарейса из Москвы в Дубай пассажирку за курение на борту самолета.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    "28 января в дежурную часть полиции в аэропорту Внуково поступило сообщение о том, что на борту готовящегося к отлету в Дубай самолета, пассажирка не подчиняется требованиям командира воздушного судна - курит на борту. Сотрудники транспортной полиции сняли пассажирку с рейса и доставили в дежурную часть", - сказал собеседник агентства.

    В отношении 19-летней жительницы Якутска составлен административный протокол.

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