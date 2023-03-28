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Французская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Лионе

Французская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Лионе Полиция Франции применила слезоточивый газ против демонстрантов в Лионе.
Другие страны
28 марта 2023 г. 17:52
Французская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Лионе

В Лионе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих против пенсионной реформы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Радикальные манифестанты в Лионе стали зачинщиками беспорядков во время проходящего во вторник марша протеста против пенсионной реформы. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, когда группа демонстрантов начала громить витрины банков и магазинов на пути следования колонн. Протестующие атаковали полицейских, забрасывая их камнями, пустыми бутылками и петардами.

Причиной забастовок во Франции является представленная в январе реформа, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы страны.

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