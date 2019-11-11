​Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге

Полиция Гонконга подтвердила, что в ходе операции по разгону протестующих сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению огнестрельного оружия в трех районах города, в результате один человек получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из заявления полиции.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник полиции с близкого расстояния стреляет в протестующего.

Также отмечается, что "в районах Шатин и Тунчхун сотрудники правоохранительных органов во время операций вынули из кобуры свои служебные револьверы".

При этом в полиции опровергли появившиеся в сети "слухи, свидетельствующие о том, что руководство полиции приказало оперативникам небрежно и опрометчиво использовать оружие в сегодняшних операциях".