Полиция Парижа задержала 122 манифестанта на акции против пенсионной реформы

Парижская полиция задержала 122 манифестанта в ходе субботнего протеста против пенсионной реформы.

Парижская полиция задержала 122 манифестанта в ходе субботнего протеста против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

Источник в МВД страны сообщил о том, что в манифестации, прошедшей в субботу вечером на площади Италии, расположенной на юго-востоке Парижа, приняли участие 4,2 тыс. человек. "Правоохранители провели более 400 проверок в районе демонстрации. За нарушение правопорядка были задержаны 122 человека", - отметил источник.

Во время акции группы агрессивно настроенных манифестантов пытались строить баррикады, поджигали мусорные баки и провоцировали полицейских, закидывая их камнями и бутылками. Для разгона демонстрантов силовики применили слезоточивый газ.

В субботу префектура полиции французской столицы запретила проведение манифестаций на Елисейских Полях и площади Согласия после столкновений во время маршей против повышения пенсионного возраста. Запрет на манифестации сохраняется в воскресенье.