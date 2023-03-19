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Полиция Парижа задержала 122 манифестанта на акции против пенсионной реформы

Полиция Парижа задержала 122 манифестанта на акции против пенсионной реформы Парижская полиция задержала 122 манифестанта в ходе субботнего протеста против пенсионной реформы.
Другие страны
19 марта 2023 г. 16:01
Полиция Парижа задержала 122 манифестанта на акции против пенсионной реформы

Парижская полиция задержала 122 манифестанта в ходе субботнего протеста против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

Источник в МВД страны сообщил о том, что в манифестации, прошедшей в субботу вечером на площади Италии, расположенной на юго-востоке Парижа, приняли участие 4,2 тыс. человек. "Правоохранители провели более 400 проверок в районе демонстрации. За нарушение правопорядка были задержаны 122 человека", - отметил источник.

Во время акции группы агрессивно настроенных манифестантов пытались строить баррикады, поджигали мусорные баки и провоцировали полицейских, закидывая их камнями и бутылками. Для разгона демонстрантов силовики применили слезоточивый газ.

В субботу префектура полиции французской столицы запретила проведение манифестаций на Елисейских Полях и площади Согласия после столкновений во время маршей против повышения пенсионного возраста. Запрет на манифестации сохраняется в воскресенье.

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