Полиция Пакистана за 2015 год ликвидировала около 650 террористов

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Пакистана совместно с сотрудниками спецслужб за 2015 год уничтожила 637 террористов, при этом 710 были арестованы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление МВД страны.

По его данным, большинство террористов были ликвидированы в Федерально управляемых племенных территориях (FATA). Спецоперации также проводились в провинциях Белуджистан, Пенджаб и Синд.

Все террористы были ликвидированы в ходе осуществления Национального антитеррористического плана действий (NAP), который был запущен в январе текущего года.

Отмечается, что в этом году в Пакистане были запрещены 14 террористических группировок, в результате чего общее число запрещенных в стране радикальных организаций увеличилось до 61. Террористическая организация "Исламское государство" также была включена в список запрещенных в Пакистане.