Полиция обнаружила в номере стрелка из Лас-Вегаса 23 единицы оружия

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Полиция обнаружила в номере Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе, 23 единицы оружия, ещё 19 обнаружены в его доме в Меските в штате Нью-Мексико.

Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции. Он отметил, что, по версии следствия, Пэддок действовал в одиночку.

Ранее стало известно, что в машине стрелка нашли вещество для изготовления взрывчатки.

В ночь на 2 октября злоумышленник открыл стрельбу с 32-го этажа гостиничного комплекса в ходе фестиваля кантри-музыки. По последним данным, жертвами стали 59 человек, ещё 527 пострадали.

Устроивший стрельбу Стивен Пэддок покончил с собой до прибытия полиции.