​Полиция Лондона взорвала автомобиль, брошенный неизвестными в центре города

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Лондона провела в четверг контролируемый взрыв автомобиля, брошенного неизвестными в центре города на Бейкер-стрит.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

"На улице Бейкер-стрит был обнаружен брошенный автомобиль и проведен его контролируемый взрыв. Никакого уголовного расследования не требуется", - цитирует агентство представителя полиции.

Сообщается также, что на станции метро, находящейся рядом, была проведена эвакуация.