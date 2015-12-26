​Полиция Финляндии предотвратила попытку поджога центра приема беженцев

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В городе Турку неизвестные пытались поджечь школу, которая предназначалась для центра по приему беженцев, сообщает Report со ссылкой на Yle.

Об инциденте сообщили в полиции юго-западной Финляндии.

Рано утром неизвестный попытался поджечь стену здания. Ему удалось скрыться до приезда полиции.

Сейчас здание пустует, однако вскоре в нем должны разместиться просители убежища.

В сентябре эту же школу уже пытались поджечь.