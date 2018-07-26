Полиция Дубая нашла в Шри-Ланка украденный голубой алмаз стоимостью 20 млн долларов

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Полиция Дубая обнаружила редкий голубой алмаз, украденный из хранилища одной из компаний и отправленный в коробке с обувью на Шри-Ланку, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Оценочная стоимость камня составляет 20 млн. долларов США.

Полиция выявила грабителя, проведя более ста допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.

Полиция уточнила, что подозреваемый задержан в пределах ОАЭ, не указав подробностей. Также пока не сообщается, как полиция эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке.