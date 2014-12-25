​Полицейские участки Нью-Йорка готовятся к нападению бандитов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке спецназ готовится к атаке на полицейский участок со стороны преступных группировок, сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ.

Полиция города приведена в состояние повышенной готовности после получения достоверной информации о планах балтиморской банды напасть на полицейские участки в Бруклине. У обоих участков выставлены дополнительные посты охраны.

Ранее у полицейских появилась информация, что члены банды намереваются убить полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

20 декабря в Нью-Йорке 28-летний афроамериканец Исмаил Бринсли обстрелял машину с двумя полицейскими, а затем спустился в метро, где застрелился сам.