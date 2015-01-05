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    В Москве появилась электронная система поиска пропавших людей

    Речь идет о людях, которые поступили в больницы, а личность их не может быть идентифицирована

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Москве 1 января начала работу база данных пропавших людей.

    Как передает Report, речь идет о людях, которые поступили в больницы, а личность их не может быть идентифицирована, местонахождение родственникам и близким неизвестно.

    Система поиска людей работает на базе портала "Найди меня". Среди прочего на сайте появляется информация о росте, весе, примерном возрасте, одежде, личных вещах, месте обнаружения, месте нахождения людей. Данные также направляются в органы внутренних дел и волонтерам, оказывающим помощь в поиске пропавших.

    В связи с конфиденциальностью информации, доступ к фотографиям людей ограничен. Однако, родные и близкие могут получить разовый доступ к изображению пациента.

    По данным московских властей, в городе ежегодно пропадают около 3,5 тыс. людей. Ежедневно в городские больницы попадает более 60 человек, которые ничего не могут сообщить о себе.

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