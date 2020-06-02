​Похороны Джорджа Флойда пройдут в Хьюстоне

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, умершим после задержания полицией в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), пройдет в следующий понедельник в Хьюстоне (штат Техас), а 9 июня во вторник он будет похоронен на одном из кладбищ города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом соответствующая информация опубликована в Facebook похоронного бюро Fort Bend Memorial Planning Center.

Так, по его данным, открытая для посещения церемония прощания с афроамериканцем состоится 8 июня в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне. На следующий день пройдет частная служба для членов семьи и друзей Флойда, место ее проведения не разглашается. После этого он будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд.

По словам представителя похоронного бюро, которые приводит телекомпания CNN, Флойд родился и вырос в Хьюстоне.