Поезд сошел с рельсов на юге ФРГ, трое погибли, 60 человек пострадали

Как минимум три пассажира поезда, который частично сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария), числятся погибшими.

Как минимум три пассажира поезда, который частично сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария), числятся погибшими.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу в Twitter региональная полиция.

Газета Aachener Zeitung пишет о 60 пострадавших, 16 из которых получили серьезные травмы.

Что привело к аварии, пока неизвестно. Несколько вагонов опрокинулись, на месте работают спасатели, отрезок железной дороги между Мюнхеном и Гармишем-Партенкирхеном перекрыт.

В спасательной операции задействованы в том числе вертолеты из соседней Австрии.

16.14

Региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии, погибли три человека, имеется много пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Bild.

По информации издания, несколько вагонов опрокинулись. Что привело к аварии, пока неизвестно. Инцидент произошел в местечке Бурграйн.

Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. "Задействованы все имеющиеся в распоряжении силы", - отметили в местной полиции.

Поезд курсировал по маршруту Мюнхен - Гармиш-Партенкирхен. В операции задействованы три спасательных вертолета из соседней Австрии. Отрезок железной дороги между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау закрыт для движения поездов.

15.53

Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии, несколько человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает издание Focus.

Инцидент произошел в Баварии в районе Гармин-Партенкирхен около полудня пятницы. Причины происшествия не известны.

Проводится спасательная операция, в ней принимают участие также медики из соседней Австрии.

Издание Bild сообщает об одном погибшем.

15.25

Региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии, пострадали несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Focus online.

По его информации, несколько вагонов опрокинулись. Что привело к аварии, пока неизвестно.