Поезд сошел с рельсов на юге ФРГ, трое погибли, 60 человек пострадали

Как минимум три пассажира поезда, который частично сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария), числятся погибшими.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу в Twitter региональная полиция.
Газета Aachener Zeitung пишет о 60 пострадавших, 16 из которых получили серьезные травмы.
Что привело к аварии, пока неизвестно. Несколько вагонов опрокинулись, на месте работают спасатели, отрезок железной дороги между Мюнхеном и Гармишем-Партенкирхеном перекрыт.
В спасательной операции задействованы в том числе вертолеты из соседней Австрии.
Региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии, погибли три человека, имеется много пострадавших.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Bild.
По информации издания, несколько вагонов опрокинулись. Что привело к аварии, пока неизвестно. Инцидент произошел в местечке Бурграйн.
Сейчас на месте работают спасатели и полицейские. "Задействованы все имеющиеся в распоряжении силы", - отметили в местной полиции.
Поезд курсировал по маршруту Мюнхен - Гармиш-Партенкирхен. В операции задействованы три спасательных вертолета из соседней Австрии. Отрезок железной дороги между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау закрыт для движения поездов.
Пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Германии, несколько человек пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает издание Focus.
Инцидент произошел в Баварии в районе Гармин-Партенкирхен около полудня пятницы. Причины происшествия не известны.
Проводится спасательная операция, в ней принимают участие также медики из соседней Австрии.
Издание Bild сообщает об одном погибшем.
Региональный поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии, пострадали несколько человек.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Focus online.
По его информации, несколько вагонов опрокинулись. Что привело к аварии, пока неизвестно.