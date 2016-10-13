Подозреваемый в терроризме сириец найден мертвым в тюрьме в Германии

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сирийский беженец, подозреваемый в попытке совершить террористическое нападение на берлинский аэропорт, покончил с собой в камере тюрьмы в Лейпциге, куда он был помещен на время следствия.

Как передает Report oб этом сообщает BBC, 22-летний Джабер аль-Бакр перед смертью объявил голодовку и находился под круглосуточным наблюдением. Пока не вполне ясно, как именно ему удалось покончить с собой.

Аль-Бакр был арестован в Лейпциге в понедельник. За два дня до этого полиция провела обыск в его квартире в Саксонии, обнаружив полностью подготовленное самодельное устройство, начиненное мощным взрывчатым веществом.

Самому аль-Бакру тогда удалось ускользнуть от полицейских, так как те не были уверены в том, что это действительно он. До этого спецслужбы вели на него охоту на протяжении нескольких месяцев.

Аль-Бакр прибыл в Германию из Сирии в феврале прошлого года во время массового наплыва в страну мигрантов с Ближнего Востока и вскоре получил убежище. По словам официальных лиц, он ничем не выделялся среди прочих мигрантов и вплоть до последнего момента не вызывал никаких подозрений.