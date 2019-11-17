​Подозреваемых в покушении на Макрона задержали во Франции

Во Франции задержаны двое подозреваемых в подготовке покушения на президента страны Эммануэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, речь идет о двух мужчинах в возрасте 30 и 45 лет. Им предъявили обвинения в участии в "преступной террористической организации".

По данным правоохранительных органов, оба задержанных состоят в ультраправой группировке. Их поместили под стражу.

Следователям удалось установить, что покушение планировалось 7 ноября во время визита Макрона в город Шарлевиль-Мезьер. По горячим следам удалось задержать шесть человек, которые признались в подготовке нападения на Макрона.

Предотвратить покушение помогло видеонаблюдение за 63-летним пенсионером Жан-Пьером Буйером, который попал в поле зрения внутренней разведки после попытки покушения на Макрона в 2018 году. Буйер в одном из телефонных разговоров сказал, что хочет атаковать президента керамическим ножом, который не обнаруживают металлодетекторы.

Полиция вмешалась, когда Буйер поехал к одному из своих единомышленников. Его задержали вместе с тремя другими подозреваемыми. В багажнике автомобиля пенсионера нашли керамический нож.

В ходе обысков у подозреваемых нашли большое количество оружия. Позднее были задержаны еще один мужчина и женщина. Все задержанные находятся под стражей в Париже.