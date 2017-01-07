Под Уфой в ДТП погибли пять человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в ДТП под Уфой в Башкирии, еще четверо пострадали.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.

"В Уфимском районе на 9-м километре автодороги Авдон-Подымалово столкнулись Nissan и ВАЗ-2112. Предварительно, причиной ДТП рассматривается версия о том, что водитель иномарки не справился с управлением. Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". В результате из Nissan погибли две женщины и мужчина. Ещё двое раненых и также двое раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы", — говорится в сообщении.