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    Под Уфой в ДТП погибли пять человек

    Ещё 2 раненых и также 2 раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в ДТП под Уфой в Башкирии, еще четверо пострадали.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.

    "В Уфимском районе на 9-м километре автодороги Авдон-Подымалово столкнулись Nissan и ВАЗ-2112. Предварительно, причиной ДТП рассматривается версия о том, что водитель иномарки не справился с управлением. Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". В результате из Nissan погибли две женщины и мужчина. Ещё двое раненых и также двое раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы", — говорится в сообщении.

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