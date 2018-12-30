Почти 20 человек пострадали в ходе драки в ТЦ во Флориде

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В результате драки в торговом центре в американской Флориде пострадали 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Click Orlando.

По данным портала, полиция получила сообщения о стрельбе в фуд-корте центра, но по прибытии сотрудники правоохранительных органов выяснили, что перестрелки не было, а завязалась драка между мужчиной и женщиной.

Уточняется, что восемь человек были госпитализированы. Предполагаемые зачинщики драки задержаны, им могут предъявить обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.