По меньшей мере 70 боевиков "Талибана" ликвидированы при штурме Газни

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 70 боевиков радикального движения "Талибан" были ликвидированы и 40 ранены в результате штурма афганского города Газни силами безопасности Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В результате столкновений между силовыми службами и талибами в районах Ноги (Noghi), Карабаги (Qarabaaghi) и Спанди (Spandi) во вторник 70 боевиков убиты и 40 ранены", - цитирует агентство Синьхуа заместителя губернатора провинции Мохаммада Али Ахмади (Mohammad Ali Ahmadi).

По данным властей, столкновения силовых служб с боевиками в провинции, носящей название Газни, как и ее центральный город, продолжаются.