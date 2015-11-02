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    По делу об утечке конфиденциальных документов в Ватикане произведены аресты

    Задержаны бывший секретарь Ватикана по экономическим делам, а также член комиссии префектуры по экономической деятельности

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Испанский монсеньер Лусио Анхель Валльехо Бальда, бывший секретарь префектуры по экономическим делам и комиссии по экономической и административной деятельности, был задержан cегодня в Ватикане по делу об утечке конфиденциальных папских документов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении службы печати Святого престола.

    Вместе с ним была задержана Франческа Иммаколата Чауки, входившая в референтскую комиссию по экономической деятельности Святого престола. Она, однако, впоследствии была отпущена.

    "Папа римский Франциск проинформирован о произведенных арестах", - сообщается в ноте службы печати, однако пока не уточняется, какие обвинения предъявляются задержанным.

    В 2010 году в Ватикане разгорелся скандал в связи с утечкой конфиденциальных документов, в том числе, из личной переписки предыдущего понтифика Бенедикта XVI. По этому делу был арестован и осужден бывший папский мажордом Паоло Габриэле, впоследствии помилованный папой.

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