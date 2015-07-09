Песков: Путин и Рухани обсудили борьбу с ИГ

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани на полях саммита БРИКС в Уфе обсудили борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" и необходимость координации действий.

Как отмечает Report, об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани на двусторонней встрече обсудили борьбу с терроризмом, в частности, с организацией "Исламское государство", и координацию действий в этой сфере", - сказал Песков.

"В контексте взаимодействия двух стран, прежде всего, в области борьбы с терроризмом и противодействия распространению ИГИЛ, президент Путин обратил внимание на необходимость возможной координации действий", - добавил пресс-секретарь российского президента.





