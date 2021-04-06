Первый регион в Германии прекратил локдаун

На территории федеральной земли Саар открываются театры, концертные залы, фитнес-центры, уличные террасы ресторанов

Федеральная земля Саар первой в Германии с сегодняшнего дня прекратила режим жесткого карантина. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте региональных властей.

Там открываются кино, театры, концертные залы, фитнес-центры, уличные террасы ресторанов.

Доступ в гастрономические заведения и культурные учреждения будет открыт гражданам после предварительной брони и при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. Также в помещениях продолжают действовать строгие гигиенические нормы, ограничено число посетителей на квадратный метр. "В борьбе с коронавирусом мы намерены идти новыми путями. Залог успеха в вакцинации, тестировании и внимательности, - заявил премьер-министр этого региона Тобиас Ханс. - Спустя год после начала пандемии нужны новые идеи, а не только закрытие и ограничения".

В ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится как минимум до начала апреля. Ограничительные меры продлены до 18 апреля, и, скорее всего, их ужесточат.