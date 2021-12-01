Первое в мире государство начало готовиться к переезду из-за климата

Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе, записавший обращение для климатического саммита ООН (Cop26), стоя по колено в воде, рассказал, что в случае затопления государства жители будут вынуждены переехать.

Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе, записавший обращение для климатического саммита ООН (Cop26), стоя по колено в воде, рассказал, что в случае затопления государства жители будут вынуждены переехать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, власти Тувалу рассматривают наихудший вариант развития событий из-за глобального потепления - территория острова будет затоплена мировым океаном и окажется непригодной для жизни. По словам Кофе, если это произойдет, Тувалу станет первым в мире государством, которое переедет из-за климатических катаклизмов. Около пяти тысяч жителей Тувалу уже переехали в Новую Зеландию. "На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства", - заявил Кофе.

В стране уже начали подготовку к подобной ситуации - власти стремятся урегулировать вопрос с позиции международного права. "Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также мы обсуждаем технологии, с помощью которых сможем создать цифровую нацию, чтобы мы могли продолжать действовать вместе, даже находясь в другом месте", - отметил министр. В качестве одной из мер в Тувалу планируют оцифровать все процессы, чтобы жители могли получать услуги онлайн.

Министр Тувалу прославился после своего выступления для конференции и появления в сети фотографии, на которой он, одетый в деловой костюм, стоит по колено воде. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким образом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня мирового океана из-за климата.