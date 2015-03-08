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    Перу обвиняет Чили в шпионаже

    Перуанское правительство приняло решение отозвать посла в Чили

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Перуанское правительство приняло решение отозвать посла в Чили на фоне скандала с обвинениями в военном шпионаже.

    Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, в заявлении говорится, что посол не вернется в Чили до тех пор, пока не будут даны твердые гарантии того, что шпионская деятельность не будет прекращена.

    Отношения между двумя странами сильно испортились, после того как в минувшем месяце власти Перу объявили, что у них есть доказательства того, что трое офицеров ВМС страны за деньги передавали Чили секретную информацию.

    Чили отвергает обвинения в шпионаже.

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