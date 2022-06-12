Персонал парламента Канады эвакуировали из-за возможной угрозы в здании

Служащие комплекса зданий канадского парламента были эвакуированы из-за возможной угрозы, характер которой не раскрывается.

Служащие комплекса зданий канадского парламента были эвакуированы из-за возможной угрозы, характер которой не раскрывается.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Службы безопасности парламента.

"Сегодня (вчера – ред.) Служба безопасности парламента через систему оповещения о чрезвычайных ситуациях разослала всем членам парламента и его служащим оповещение о проводимой операции из-за возможной угрозы", - отмечается в документе. В нем уточняется, что все находившиеся на Парламентском холме люди были эвакуированы в безопасное место.

В Twitter городской полиции сообщается, что стражи порядка в настоящее время проводят операцию в центре Оттавы из-за "подозрительного инцидента", характер которого не раскрывается. В связи с этим полиция перекрыла несколько улиц.