Перестрелка в США, есть убитые и раненые

В американском городе Рокфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое были ранены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Дэна О'Ши

В американском городе Рокфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Дэна О'Ши.

Инцидент произошел в боулинг-клубе Рокфорда, расположенного примерно в 130 км к северо-западу от Чикаго.

Как сообщает местный телеканал WIFR, стрельба началась около 19:00 по местному времени 26 декабря (5:00 27 декабря по бакинскому времени) в заведение Don Carter Lanes. Очевидцы вызвали полицию после того, как услышали выстрелы.