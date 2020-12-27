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Перестрелка в США, есть убитые и раненые

Перестрелка в США, есть убитые и раненые В американском городе Рокфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое были ранены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Дэна О'Ши
Другие страны
27 декабря 2020 г. 07:51
Перестрелка в США, есть убитые и раненые

В американском городе Рокфорд, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще трое были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника местной полиции Дэна О'Ши.

Инцидент произошел в боулинг-клубе Рокфорда, расположенного примерно в 130 км к северо-западу от Чикаго.

Как сообщает местный телеканал WIFR, стрельба началась около 19:00 по местному времени 26 декабря (5:00 27 декабря по бакинскому времени) в заведение Don Carter Lanes. Очевидцы вызвали полицию после того, как услышали выстрелы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da atışma olub, ölənlər və yaralananlar var

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