Переговоры Трампа и Зеленского пройдут в формате обеда

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется сегодня в 21:00 по бакинскому времени.

Как передает Report, это следует из расписания Белого дома.

Они проведут ее в формате обеда, после чего президент США сразу улетит во Флориду.

Ранее Зеленский, который уже находится в США, сообщил о том, что в Вашингтоне пройдут встречи с представителями оборонных компаний. С ними будет обсужден вопрос о дополнительных поставках систем ПВО.