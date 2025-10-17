Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Переговоры Трампа и Зеленского пройдут в формате обеда

    Другие страны
    17 октября, 2025
    09:33
    Переговоры Трампа и Зеленского пройдут в формате обеда

    Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется сегодня в 21:00 по бакинскому времени.

    Как передает Report, это следует из расписания Белого дома.

    Они проведут ее в формате обеда, после чего президент США сразу улетит во Флориду.

    Ранее Зеленский, который уже находится в США, сообщил о том, что в Вашингтоне пройдут встречи с представителями оборонных компаний. С ними будет обсужден вопрос о дополнительных поставках систем ПВО.

