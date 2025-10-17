Tramp və Zelenski arasında danışıqlar nahar formatında keçiriləcək
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 09:40
ABŞ və Ukrayna prezidentləri Donald Tramp və Volodimir Zelenskinin görüşü bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu, Ağ Evin yaydığı cədvəldən məlum olur.
Onlar görüşü nahar formatında keçirəcəklər, bundan sonra ABŞ Prezidenti dərhal Floridaya uçacaq.
