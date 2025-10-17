İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Tramp və Zelenski arasında danışıqlar nahar formatında keçiriləcək

    • 17 oktyabr, 2025
    • 09:40
    Tramp və Zelenski arasında danışıqlar nahar formatında keçiriləcək

    ABŞ və Ukrayna prezidentləri Donald Tramp və Volodimir Zelenskinin görüşü bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Ağ Evin yaydığı cədvəldən məlum olur.

    Onlar görüşü nahar formatında keçirəcəklər, bundan sonra ABŞ Prezidenti dərhal Floridaya uçacaq.

