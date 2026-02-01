Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Tunisdə turnirlərə qatılacaq
Fərdi
- 01 fevral, 2026
- 14:58
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə ilin ilk beynəlxalq yarışlarına qatılacaq.
"Report"un məlumatına görə, milli komandanın üzvü baş məşqçi Mixail Timofeyevin rəhbərliyi ilə Tunisə yollanıb.
Quluzadə fevralın 2-dən 5-dək Tunisin eyni adlı paytaxtında keçiriləcək "WTT Youth Contender Tunis 2026", fevralın 6-dan 8-dək isə "WTT Youth Star Contender Tunis 2026" yarışlarında bacarığını göstərəcək.
Qeyd edək ki, Onur Quluzadə bundan əvvəl istirak etdiyi analoji turnirlərin dəfələrlə qalibi və mükafatçısı olub.
