    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 23:20
    Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

    Самолет, на борту которого находится президент Украины Владимир Зеленский, приземлился на авиабазе ВВС США Andrews.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

    В Белом доме 17 октября запланирована встреча двух лидеров, на которой будут обсуждаться возможные пути разрешения российско-украинского конфликта, усиление ПВО Украины, а также возможная поставка США Tomahawk Киеву.

    Сегодня Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что на встрече с Зеленским проинформирует его об итогах этой беседы.

    Zelenski Trampla görüşmək üçün ABŞ-yə gedib

    Лента новостей