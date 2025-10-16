Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

Самолет, на борту которого находится президент Украины Владимир Зеленский, приземлился на авиабазе ВВС США Andrews.

В Белом доме 17 октября запланирована встреча двух лидеров, на которой будут обсуждаться возможные пути разрешения российско-украинского конфликта, усиление ПВО Украины, а также возможная поставка США Tomahawk Киеву.

Сегодня Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Он отметил, что на встрече с Зеленским проинформирует его об итогах этой беседы.