МВД Сирии сообщило о задержании одного из ключевых лидеров ИГИЛ в Алеппо
- 09 января, 2026
- 18:47
МВД Сирии объявило о задержании одного из так называемых военных руководителей террористической организации ИГИЛ в Алеппо Набига Заки аль-Кутмиша, известного по позывному "Джабер".
Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.
Согласно информации, задержание произошло в ходе точной операции, проведенной в провинции Алеппо два дня назад.
По данным ведомства, специализированные подразделения провели точечный рейд по месту его укрытия. После прямого столкновения силовики установили контроль над объектом и арестовали террориста без потерь среди личного состава. При задержанном был обнаружен готовый к использованию пояс смертника, а также несколько единиц боевого оружия.
В МВД подчеркнули, что аль-Кутмиш считается одним из наиболее важных военных лидеров ИГИЛ и причастен к планированию и руководству рядом террористических операций на территории Сирии.
В частности, он, по данным ведомства, отвечал за попытку атаки на одну из церквей в Алеппо, которую удалось предотвратить.