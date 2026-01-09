Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    МВД Сирии сообщило о задержании одного из ключевых лидеров ИГИЛ в Алеппо

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 18:47
    МВД Сирии сообщило о задержании одного из ключевых лидеров ИГИЛ в Алеппо

    МВД Сирии объявило о задержании одного из так называемых военных руководителей террористической организации ИГИЛ в Алеппо Набига Заки аль-Кутмиша, известного по позывному "Джабер".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

    Согласно информации, задержание произошло в ходе точной операции, проведенной в провинции Алеппо два дня назад.

    По данным ведомства, специализированные подразделения провели точечный рейд по месту его укрытия. После прямого столкновения силовики установили контроль над объектом и арестовали террориста без потерь среди личного состава. При задержанном был обнаружен готовый к использованию пояс смертника, а также несколько единиц боевого оружия.

    В МВД подчеркнули, что аль-Кутмиш считается одним из наиболее важных военных лидеров ИГИЛ и причастен к планированию и руководству рядом террористических операций на территории Сирии.

    В частности, он, по данным ведомства, отвечал за попытку атаки на одну из церквей в Алеппо, которую удалось предотвратить.

