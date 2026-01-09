Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Фонд Гейдара Алиева завершил строительство новой школы в Уджаре

    Наука и образование
    • 09 января, 2026
    • 19:03
    В Уджаре введено в эксплуатацию новое здание городской средней школы № 2 на 720 учеников, построенное по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, решение о строительстве нового корпуса было принято в связи с тем, что прежнее здание школы, возведенное в 1958–1960 годах, со временем пришло в аварийное состояние и стало непригодным для эксплуатации.

    Трехэтажная школа, строительство которой завершилось в декабре 2025 года, состоит из пяти корпусов. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены необходимой мебелью, современным оборудованием и наглядными пособиями.

    В распоряжении учащихся и педагогов - классы, лаборатории физики, химии и биологии, компьютерные кабинеты, помещения допризывной подготовки, медицинский и трудовой кабинеты, библиотека, буфет и столовая, актовый и спортивный залы, а также открытая спортивная площадка, что позволит обеспечить учебный процесс на высоком уровне.

    На территории школы проведены работы по благоустройству и озеленению.

    Фото

