İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Ucarda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    • 09 yanvar, 2026
    • 18:39
    Ucarda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan məktəb istifadəyə verilib

    Ucar şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin 1958-1960-cı illərdə inşa olunan binası ötən müddət ərzində köhnəldiyindən istifadəyə yararsız vəziyyətə düşmüşdü.

    "Report" xəbər verir ki, bu səbəbdən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 720 şagirdlik yeni məktəb binasının inşasına başlanılıb.

    Tikintisi 2025-ci ilin dekabrında başa çatan üçmərtəbəli məktəb 5 korpusdan ibarətdir. Təhsil ocağının fənn kabinetləri və laboratoriyaları zəruri mebel və avadanlıqla, əyani vasitələrlə təchiz edilib.

    Şagird və müəllimlərin istifadəsinə verilən sinif otaqları, fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, kompüter, hərbi-hazırlıq, tibb, əmək təlimi otaqları, kitabxana, bufet və yeməkxana, akt və idman zalları, açıq idman meydançası tədrisin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsini təmin edəcək.

    Məktəbin həyətyanı ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb.

    Heydər Əliyev Təhsil Ucar məktəb binası

    Son xəbərlər

    18:45

    "Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyunu ATV və "SportTV" kanallarında canlı yayımlanacaq

    Futbol
    18:39
    Foto

    Ucarda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    18:36
    Video

    Türkiyə ilə İndoneziya arasında hərbi əməkdaşlığın bəzi istiqamətləri razılaşdırılıb

    Region
    18:15

    Aİ Suriya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    18:10

    Ermənistandan Azərbaycana ixracı mümkün olan mallar açıqlanıb

    Region
    18:09

    "Avant Group" MMC-də strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi gedir

    Biznes
    18:04

    Rusiyanın Kiyevə hava hücumu nəticəsində Ukrayna Ali Radasının kommunal sistemi dağıdılıb

    Digər ölkələr
    18:03

    Suriyada İŞİD-in "yüksək rütbəli" komandiri ələ keçirilib

    Digər ölkələr
    17:59

    Deputat: "Enerji layihələri Azərbaycanın qlobal miqyasda mövqeyini daha da möhkəmləndirir"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti