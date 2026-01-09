Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Германия рассмотрит новые меры для борьбы с цифровым насилием через ИИ

    09 января, 2026
    Министерство юстиции Германии планирует в ближайшее время представить меры, которые позволят властям эффективнее бороться с использованием искусственного интеллекта для манипулирования изображениями, нарушающими личные права людей.

    Как передает Report, со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили в МИД ФРГ.

    Согласно информации, недавно Grok, встроенный чат-бот на базе искусственного интеллекта в социальной сети X, стал предметом расследования из-за "пикантного режима", который позволяет пользователям создавать изображения сексуального характера.

    В частности чат-бот создавал изображения женщин и детей в минимальной одежде, часто без согласия изображенных лиц.

    В ведомстве подчеркнули, что Германия готовится рассмотреть этот вопрос в своих внутренних судах.

    "Недопустимо, что манипуляции в больших масштабах используются для систематического нарушения личных прав. Поэтому мы хотим обеспечить, чтобы уголовное право могло быть эффективнее использовано для борьбы с этим", – говорится в сообщении.

