Германия рассмотрит новые меры для борьбы с цифровым насилием через ИИ
- 09 января, 2026
- 19:22
Министерство юстиции Германии планирует в ближайшее время представить меры, которые позволят властям эффективнее бороться с использованием искусственного интеллекта для манипулирования изображениями, нарушающими личные права людей.
Как передает Report, со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили в МИД ФРГ.
Согласно информации, недавно Grok, встроенный чат-бот на базе искусственного интеллекта в социальной сети X, стал предметом расследования из-за "пикантного режима", который позволяет пользователям создавать изображения сексуального характера.
В частности чат-бот создавал изображения женщин и детей в минимальной одежде, часто без согласия изображенных лиц.
В ведомстве подчеркнули, что Германия готовится рассмотреть этот вопрос в своих внутренних судах.
"Недопустимо, что манипуляции в больших масштабах используются для систематического нарушения личных прав. Поэтому мы хотим обеспечить, чтобы уголовное право могло быть эффективнее использовано для борьбы с этим", – говорится в сообщении.