В результате ударов РФ по Киеву повреждена коммунальная система Верховной Рады
Другие страны
- 09 января, 2026
- 18:29
В результате массированных воздушных ударов России по Киеву 9 января серьезно пострадала коммунальная система Верховной Рады Украины.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, во время воздушных ударов было выведено из строя электро-, тепло- и водоснабжение украинского парламента.
В Верховной Раде сообщили, что в настоящее время парламент продолжает функционировать, коммунальные линии ремонтируются.
