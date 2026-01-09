В результате ударов РФ по Киеву повреждена коммунальная система Верховной Рады

В результате массированных воздушных ударов России по Киеву 9 января серьезно пострадала коммунальная система Верховной Рады Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, во время воздушных ударов было выведено из строя электро-, тепло- и водоснабжение украинского парламента.

В Верховной Раде сообщили, что в настоящее время парламент продолжает функционировать, коммунальные линии ремонтируются.