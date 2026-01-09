Rusiyanın Kiyevə hava hücumu nəticəsində Ukrayna Ali Radasının kommunal sistemi dağıdılıb
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 18:04
Rusiyanın yanvarın 9-da Kiyevə kütləvi hava hücumları nəticəsində Ukrayna Ali Radasının kommunal sisteminə ciddi ziyan dəyib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, hava zərbələri zamanı Ukrayna parlamentinin işıq, istilik və su təchizatı sıradan çıxıb.
Ali Radadan bildirilib ki, hazırda parlament fəaliyyətini davam etdirir, kommunal xətlər təmir olunur.
Son xəbərlər
18:45
"Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyunu ATV və "SportTV" kanallarında canlı yayımlanacaqFutbol
18:39
Foto
Ucarda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan məktəb istifadəyə verilibElm və təhsil
18:36
Video
Türkiyə ilə İndoneziya arasında hərbi əməkdaşlığın bəzi istiqamətləri razılaşdırılıbRegion
18:15
Aİ Suriya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini təklif edibDigər ölkələr
18:10
Ermənistandan Azərbaycana ixracı mümkün olan mallar açıqlanıbRegion
18:09
"Avant Group" MMC-də strukturlaşma və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi prosesi gedirBiznes
18:04
Rusiyanın Kiyevə hava hücumu nəticəsində Ukrayna Ali Radasının kommunal sistemi dağıdılıbDigər ölkələr
18:03
Suriyada İŞİD-in "yüksək rütbəli" komandiri ələ keçirilibDigər ölkələr
17:59