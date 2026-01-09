Глава МИД Ирана встретился с лидером "Хезболлах"
- 09 января, 2026
- 18:40
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в рамках визита в Ливан провел встречу с генеральным секретарем движения "Хезболлах" Наимом Касемом.
Как передает Report, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Ранее армия Израиля заявила о нанесении 27 авиаударов по военной инфраструктуре "Хезболлах" на юге Ливана, включая склады с оружием и ракетные установки.
