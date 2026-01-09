İran XİN başçısı "Hizbullah" lideri ilə görüşüb
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 18:58
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Livana səfəri çərçivəsində "Hizbullah" hərəkatının baş katibi Naim Qasımla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziya və radio şirkəti məlumat yayıb.
Daha əvvəl İsrail ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna, o cümlədən silah anbarları və raket qurğularına 27 hava zərbəsinin endirildiyini bildirib.
