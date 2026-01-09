İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İran XİN başçısı "Hizbullah" lideri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 18:58
    İran XİN başçısı Hizbullah lideri ilə görüşüb

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Livana səfəri çərçivəsində "Hizbullah" hərəkatının baş katibi Naim Qasımla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziya və radio şirkəti məlumat yayıb.

    Daha əvvəl İsrail ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna, o cümlədən silah anbarları və raket qurğularına 27 hava zərbəsinin endirildiyini bildirib.

    İran "Hizbullah" İsrail
    Глава МИД Ирана встретился с лидером "Хезболлах"

