    • 16 oktyabr, 2025
    • 23:41
    Zelenski Trampla görüşmək üçün ABŞ-yə gedib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin olduğu təyyarə Endryus Hərbi Hava Qüvvələri bazasına eniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" məlumat yayıb.

    Oktyabrın 17-də Ağ Evdə iki lider arasında Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin mümkün həlli yolları, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsi, ABŞ-nin Kiyevə "Tomaqavk" raketlərinin mümkün çatdırılması məsələləri müzakirə olunacaq.

    Bu gün Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığı aparıb. O qeyd edib ki, görüşündə Zelenskiyə söhbətin nəticəsi barədə məlumat verəcək.

