Zelenski Trampla görüşmək üçün ABŞ-yə gedib
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 23:41
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin olduğu təyyarə Endryus Hərbi Hava Qüvvələri bazasına eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" məlumat yayıb.
Oktyabrın 17-də Ağ Evdə iki lider arasında Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin mümkün həlli yolları, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsi, ABŞ-nin Kiyevə "Tomaqavk" raketlərinin mümkün çatdırılması məsələləri müzakirə olunacaq.
Bu gün Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığı aparıb. O qeyd edib ki, görüşündə Zelenskiyə söhbətin nəticəsi barədə məlumat verəcək.
