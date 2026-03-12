UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsi bu gün başlayır
- 12 mart, 2026
- 09:10
UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinə bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, İngiltərə təmsilçilərindən "Aston Villa" Fransada "Lill"lə, "Nottinqem Forest" evdə Danimarkanın "Midtyullann" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
1/8 finalda İtaliya təmsilçiləri "Bolonya" və "Roma" münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.
UEFA Avropa Liqası
1/8 final, ilk oyunlar
12 mart
21:45. "Lill" (Fransa) – "Aston Villa" (İngiltərə)
21:45. "Ştutqart" (Almaniya) – "Portu" (Portuqaliya)
21:45. "Bolonya" (İtaliya) – "Roma" (İtaliya)
21:45. "Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Betis" (İspaniya)
00:00. "Selta" (İspaniya) – "Lion" (Fransa)
00:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Midtyullann" (Danimarka)
00:00. "Genk (Belçika) – "Frayburq" (Almaniya)
00:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Braqa" (Portuqaliya)