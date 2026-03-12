İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsi bu gün başlayır

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 09:10
    UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsi bu gün başlayır

    UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, İngiltərə təmsilçilərindən "Aston Villa" Fransada "Lill"lə, "Nottinqem Forest" evdə Danimarkanın "Midtyullann" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    1/8 finalda İtaliya təmsilçiləri "Bolonya" və "Roma" münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.

    UEFA Avropa Liqası

    1/8 final, ilk oyunlar

    12 mart

    21:45. "Lill" (Fransa) – "Aston Villa" (İngiltərə)

    21:45. "Ştutqart" (Almaniya) – "Portu" (Portuqaliya)

    21:45. "Bolonya" (İtaliya) – "Roma" (İtaliya)

    21:45. "Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Betis" (İspaniya)

    00:00. "Selta" (İspaniya) – "Lion" (Fransa)

    00:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Midtyullann" (Danimarka)

    00:00. "Genk (Belçika) – "Frayburq" (Almaniya)

    00:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Braqa" (Portuqaliya)

