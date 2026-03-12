İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 09:08
    ABŞ İrandakı hərbi əməliyyata gündəlik 1,5 milyard dollardan çox vəsait sərf edir

    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı ilk altı gündə ən azı 11,3 milyard dollara başa gəlib.

    "Report" "ABC News"a istinadən xəbər verir ki, bunu Pentaqon nümayəndələri müdafiə təxsisatları alt komitəsindən olan senatorlar üçün qapalı brifinqdə bəyan ediblər.

    Senator Kris Kuns bu qiymətləndirməni "təxminən dəqiq" kimi xarakterizə edib. Onun sözlərinə görə, hərbi əməliyyata çəkilən ümumi xərclər hazırda açıqlanan məbləği xeyli üstələyir.

    O, həmçinin İranda döyüş əməliyyatlarının aparılmasının ABŞ-yə gündəlik 1,5 milyard dollardan çox başa gəldiyini ehtimal edib.

    Qeyd olunur ki, əməliyyat Konqresin əvvəllər artıq Pentaqona ayırdığı vəsait hesabına maliyyələşdirilir. Ağ Ev hələlik əlavə maliyyələşdirmə üçün sorğu ilə müraciət etməyib.

