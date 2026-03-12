США потратили более $11 млрд за первые шесть дней войны с Ираном

Военная операция США против Ирана за первые шесть дней обошлась как минимум в $11,3 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом заявили представители Пентагона на закрытом брифинге для сенаторов из подкомитета по ассигнованиям на оборону.

Сенатор Крис Кунс охарактеризовал эту оценку как "приблизительно точную". По его словам, общие расходы на военную операцию в настоящее время значительно превышают озвученную сумму.

Он также предположил, что ведение боевых действий в Иране обходится США более чем в $1,5 млрд в день.

Отмечается, что операция финансируется за счет средств, ранее уже выделенных Пентагону Конгрессом. Белый дом пока не обращался с запросом на дополнительное финансирование.