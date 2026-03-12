США потратили более $11 млрд за первые шесть дней войны с Ираном
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 08:52
Военная операция США против Ирана за первые шесть дней обошлась как минимум в $11,3 млрд.
Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом заявили представители Пентагона на закрытом брифинге для сенаторов из подкомитета по ассигнованиям на оборону.
Сенатор Крис Кунс охарактеризовал эту оценку как "приблизительно точную". По его словам, общие расходы на военную операцию в настоящее время значительно превышают озвученную сумму.
Он также предположил, что ведение боевых действий в Иране обходится США более чем в $1,5 млрд в день.
Отмечается, что операция финансируется за счет средств, ранее уже выделенных Пентагону Конгрессом. Белый дом пока не обращался с запросом на дополнительное финансирование.
Последние новости
09:21
Кирилл Петков: Бакинский форум позволит обсудить важные вопросы в сфере безопасностиДругие
09:18
Сегодня - День Внутренних войск МВД АзербайджанаПроисшествия
09:14
Нино Бурджанадзе: Нормализация отношений между Баку и Ереваном важна для региона в целомВнешняя политика
09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2026)Финансы
09:12
В Бахрейне арестованы 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу КСИРДругие страны
09:08
Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны ИранаДругие страны
09:00
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2026)Финансы
08:52
США потратили более $11 млрд за первые шесть дней войны с ИраномДругие страны
08:44