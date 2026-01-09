Турция вновь призвала СДС соблюдать обязательства по соглашению от 10 марта

Турция вновь призывает Сирийские демократические силы (СДС) выполнить обязательства, взятые в рамках соглашения с властями Сирии от 10 марта 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на совместном заседании министров иностранных дел и обороны Турции и Индонезии.

Фидан подчеркнул, что Турция внимательно следит за событиями в Сирии и считает важным обеспечение внутренней безопасности на всей территории страны.

"Мы вновь призываем Сирийские демсилы выполнить взятые на себя обязательства в рамках соглашения от 10 марта", - сказал он.

Напомним, 10 марта 2025 года СДС подписали с властями Сирии соглашение о вхождении в состав сил безопасности, подчиняющихся новым властям. Документ был подписан в ходе встречи президента Ахмеда аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди. Согласно договору, все гражданские и военные объекты, расположенные на северо-востоке Сирии, будут интегрированы в систему госуправления, возглавляемую новыми властями в Дамаске. Соглашение также предусматривает прекращение огня на всей территории Сирии, а СДС обязуются поддерживать новые сирийские власти.