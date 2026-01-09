Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Турция вновь призвала СДС соблюдать обязательства по соглашению от 10 марта

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 19:26
    Турция вновь призвала СДС соблюдать обязательства по соглашению от 10 марта

    Турция вновь призывает Сирийские демократические силы (СДС) выполнить обязательства, взятые в рамках соглашения с властями Сирии от 10 марта 2025 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на совместном заседании министров иностранных дел и обороны Турции и Индонезии.

    Фидан подчеркнул, что Турция внимательно следит за событиями в Сирии и считает важным обеспечение внутренней безопасности на всей территории страны.

    "Мы вновь призываем Сирийские демсилы выполнить взятые на себя обязательства в рамках соглашения от 10 марта", - сказал он.

    Напомним, 10 марта 2025 года СДС подписали с властями Сирии соглашение о вхождении в состав сил безопасности, подчиняющихся новым властям. Документ был подписан в ходе встречи президента Ахмеда аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди. Согласно договору, все гражданские и военные объекты, расположенные на северо-востоке Сирии, будут интегрированы в систему госуправления, возглавляемую новыми властями в Дамаске. Соглашение также предусматривает прекращение огня на всей территории Сирии, а СДС обязуются поддерживать новые сирийские власти.

    Хакан Фидан СДС Сирия Турция
    Hakan Fidan: "Suriya Demokratik Qüvvələri" 10 mart sazişinə əməl etməlidir

    Последние новости

    20:19

    Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник"

    Другие страны
    20:08
    Фото

    Российские БПЛА поразили два торговых судна у берегов Украины, погиб один человек

    Другие страны
    20:03

    Хаменеи заявил, что протестующие в Иране пытаются "угодить" Трампу

    В регионе
    19:57

    Президент Мексики заявила о намерении усилить взаимодействие с США после заявлений Трампа

    Другие страны
    19:55

    Мелони выступила за возобновление диалога Европы с Россией

    Другие страны
    19:52

    "Нефтчи" победил участника Лиги Чемпионов

    Футбол
    19:36

    Сибига: Зеленский вовлечен в процесс приближения справедливого мира

    Другие страны
    19:26

    Турция вновь призвала СДС соблюдать обязательства по соглашению от 10 марта

    В регионе
    19:22

    Германия рассмотрит новые меры для борьбы с цифровым насилием через ИИ

    Другие страны
    Лента новостей