МИД Польши вызвал посла Венгрии

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, после того, как Будапешт предоставил убежище двум польским гражданам.

Как передает Report со ссылкой на Straits Times, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевиор.

Новостной сайт VSquare сообщил в четверг, что делегация Будапешта в Брюсселе направила письмо представителям других стран, в котором говорилось о предоставлении убежища двум гражданам Польши. В письме, которое впоследствии было опубликовано в польских СМИ, не указывались имена граждан и причины предоставления им убежища.

Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевиор заявил, что Варшава намерена выразить послу свой протест этого решения. Имена граждан и причины подобной реакции властей Польши все еще не разглашаются.