Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    МИД Польши вызвал посла Венгрии

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 18:54
    МИД Польши вызвал посла Венгрии

    Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, после того, как Будапешт предоставил убежище двум польским гражданам.

    Как передает Report со ссылкой на Straits Times, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевиор.

    Новостной сайт VSquare сообщил в четверг, что делегация Будапешта в Брюсселе направила письмо представителям других стран, в котором говорилось о предоставлении убежища двум гражданам Польши. В письме, которое впоследствии было опубликовано в польских СМИ, не указывались имена граждан и причины предоставления им убежища.

    Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевиор заявил, что Варшава намерена выразить послу свой протест этого решения. Имена граждан и причины подобной реакции властей Польши все еще не разглашаются.

    МИД Венгрия посол Польша Иштван Ийдярто вызов посла
    Macarıstanın Varşavadakı səfiri Polşa XİN-ə çağırılıb
    Poland summons Hungarian ambassador

    Последние новости

    19:26

    Хакан Фидан: СДС обязаны соблюдать соглашение от 1 марта

    В регионе
    19:22

    Германия рассмотрит новые меры для борьбы с цифровым насилием через ИИ

    Другие страны
    19:03
    Фото

    Фонд Гейдара Алиева завершил строительство новой школы в Уджаре

    Наука и образование
    18:54

    МИД Польши вызвал посла Венгрии

    Другие страны
    18:51

    США официально подтвердили задержание танкера Olina - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    18:47

    МВД Сирии сообщило о задержании одного из ключевых лидеров ИГИЛ в Алеппо

    Другие страны
    18:40

    Глава МИД Ирана встретился с лидером "Хезболлах"

    Другие страны
    18:38

    Мирзоян и Куинн обсудили отношения Армении и США, проект TRIPP

    В регионе
    18:29

    В результате ударов РФ по Киеву повреждена коммунальная система Верховной Рады

    Другие страны
    Лента новостей