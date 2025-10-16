СМИ: Начался телефонный разговор Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНО
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 19:03
Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как передает Report, с таким утверждением выступил журналист американского телеканала CBS.
Президент США Дональд Трамп проведет сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник.
Отмечается, что Трамп и Путин переговорят перед завтрашней встречей президента США и украинского лидера Владимира Зеленского.
Дональд Трамп 17 октября встретится с Зеленским в Белом доме. Ожидается, что одной из тем их разговора будет поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk.
