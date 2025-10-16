Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    СМИ: Начался телефонный разговор Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 19:03
    СМИ: Начался телефонный разговор Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНО

    Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил журналист американского телеканала CBS.

    Президент США Дональд Трамп проведет сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник.

    Отмечается, что Трамп и Путин переговорят перед завтрашней встречей президента США и украинского лидера Владимира Зеленского.

    Дональд Трамп 17 октября встретится с Зеленским в Белом доме. Ожидается, что одной из тем их разговора будет поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk.

    Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский российско-украинская война
    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq
    Trump, Putin to speak before Zelenskiy's White House visit

    Последние новости

    19:08

    Спикер ММ и председатель постоянного комитета ICAPP обсудили перспективы сотрудничества

    Милли Меджлис
    19:06

    В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в госизмене

    Внутренняя политика
    19:03

    СМИ: Начался телефонный разговор Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:57

    США приостановит финансирование модернизации ядерного арсенала из-за шатдауна

    Другие страны
    18:54
    Видео

    Haber Global: Мировому сообществу представлена модель градостроительства в Карабахе

    Внешняя политика
    18:37
    Фото

    АЖД запускает новую программу совместно с Университетом ADA

    Инфраструктура
    18:31

    Пакистан заявил о готовности к переговорам с Афганистаном

    Другие страны
    18:24

    Чехия увеличила импорт нефти из Азербайджана почти на 5%

    Экономика
    18:14

    Фидан обсудил с Рубио текущую ситуацию в Газе и Сирии

    В регионе
    Лента новостей