СМИ: Начался телефонный разговор Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, с таким утверждением выступил журналист американского телеканала CBS.

18:17

Президент США Дональд Трамп проведет сегодня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник.

Отмечается, что Трамп и Путин переговорят перед завтрашней встречей президента США и украинского лидера Владимира Зеленского.

Дональд Трамп 17 октября встретится с Зеленским в Белом доме. Ожидается, что одной из тем их разговора будет поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk.