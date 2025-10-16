KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 18:25
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə etmək üçün bu gün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı aparacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" nəşri mənbəyə istinadən bildirib.
Qeyd olunub ki, telefon danışığı ABŞ Prezidenti ilə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında sabahkı görüşdən əvvəl baş tutacaq.
Donald Tramp oktyabrın 17-də Ağ Evdə Zelenski ilə görüşəcək. Onların söhbətinin mövzularından birinin Kiyevə "Tomahawk" qanadlı raketlərinin tədarükü ilə bağlı olacağı gözlənilir.
