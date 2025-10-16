İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 18:25
    KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə etmək üçün bu gün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı aparacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" nəşri mənbəyə istinadən bildirib.

    Qeyd olunub ki, telefon danışığı ABŞ Prezidenti ilə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında sabahkı görüşdən əvvəl baş tutacaq.

    Donald Tramp oktyabrın 17-də Ağ Evdə Zelenski ilə görüşəcək. Onların söhbətinin mövzularından birinin Kiyevə "Tomahawk" qanadlı raketlərinin tədarükü ilə bağlı olacağı gözlənilir.

    ABŞ Rusiya Ukrayna
    СМИ: Начался телефонный разговор Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНО
    Trump, Putin to speak before Zelenskiy's White House visit

