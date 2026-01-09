Мирзоян и Куинн обсудили отношения Армении и США, проект TRIPP

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 9 января принял посла США в Ереване Кристину Куинн по случаю завершения ее дипломатической миссии.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД страны.

Стороны обсудили совместную работу, которая позволила установить стратегическое партнерство между двумя странами.

Мирзоян и Куинн также затронули шаги по реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), подчеркнув важность этой инициативы с точки зрения содействия региональной взаимосвязанности и устойчивому развитию.