Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Мирзоян и Куинн обсудили отношения Армении и США, проект TRIPP

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 18:38
    Мирзоян и Куинн обсудили отношения Армении и США, проект TRIPP

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 9 января принял посла США в Ереване Кристину Куинн по случаю завершения ее дипломатической миссии.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД страны.

    Стороны обсудили совместную работу, которая позволила установить стратегическое партнерство между двумя странами.

    Мирзоян и Куинн также затронули шаги по реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), подчеркнув важность этой инициативы с точки зрения содействия региональной взаимосвязанности и устойчивому развитию.

    США Армения Арарат Мирзоян Кристина Куинн TRIPP "Маршрут Трампа"
    Mirzoyan, Kvien discuss Armenia–US relations and TRIPP project

    Последние новости

    18:47

    МВД Сирии сообщило о задержании одного из ключевых лидеров ИГИЛ в Алеппо

    Другие страны
    18:40

    Глава МИД Ирана встретился с лидером "Хезболлах"

    Другие страны
    18:38

    Мирзоян и Куинн обсудили отношения Армении и США, проект TRIPP

    В регионе
    18:29

    В результате ударов РФ по Киеву повреждена коммунальная система Верховной Рады

    Другие страны
    18:22

    Зеленский: Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Великобританией

    Другие страны
    18:19

    Соглашение с MERCOSUR получило предварительное согласие стран ЕС

    Другие страны
    18:09

    Дело о выдаче незаконных орденов и медалей направлено в Бинагадинский районный суд

    Происшествия
    18:05

    Папоян назвал товары для возможного экспорта из Армении в Азербайджан

    В регионе
    18:01

    СЭБ сообщила о продолжающемся расследовании взломов аккаунтов в Telegram и WhatsApp

    ИКТ
    Лента новостей