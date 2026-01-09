İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Mirzoyan ilə Kuinn Ermənistan-ABŞ münasibətlərini və TRIPP layihəsini müzakirə edib

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 18:52
    Mirzoyan ilə Kuinn Ermənistan-ABŞ münasibətlərini və TRIPP layihəsini müzakirə edib

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan yanvarın 9-da ABŞ-nin İrəvandakı səfiri Kristina Kuinni diplomatik missiyasının başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i ölkə XİN-ə istinadən məlumat yayıb.

    Tərəflər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın qurulmasına imkan verən birgə işi müzakirə ediblər.

    Bununla yanaşı, Mirzoyan və Kuinn "Tramp Marşrutu" (TRIPP) layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı addımları müzakirə edərək bu təşəbbüsün regional əlaqəliliyə və dayanıqlı inkişafa verəcəyi töhfə baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Ermənistan ABŞ Səfir "Tramp Marşrutu"
    Мирзоян и Куинн обсудили отношения Армении и США, проект TRIPP
    Mirzoyan, Kvien discuss Armenia–US relations and TRIPP project

    Son xəbərlər

    19:31

    İŞİD-in əsas liderlərindən biri Hələbdə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Hakan Fidan: "Suriya Demokratik Qüvvələri" 1 mart sazişinə əməl etməlidir

    Region
    19:13

    "Neftçi" Çempionlar Liqasının iştirakçısına qalib gəlib

    Futbol
    19:11

    Macarıstanın Varşavadakı səfiri Polşa XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    19:03

    ABŞ "Olina" tankerinin saxlanıldığını rəsmən təsdiqləyib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    18:58

    İran XİN başçısı "Hizbullah" lideri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    18:52

    Mirzoyan ilə Kuinn Ermənistan-ABŞ münasibətlərini və TRIPP layihəsini müzakirə edib

    Region
    18:45

    "Qalatasaray" - "Fənərbağça" oyunu ATV və "SportTV" kanallarında canlı yayımlanacaq

    Futbol
    18:39
    Foto

    Ucarda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti